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Франция направит самолет в Израиль для эвакуации своих граждан

Франция направит самолет в Израиль для эвакуации своих граждан

Париж намерен направить в Израиль самолет для эвакуации французских граждан. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France Presse.

По его данным, "спецрейс будет направлен в Израиль в четверг".


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