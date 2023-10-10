Россия не набрала достаточное число голосов для избрания в СПЧ ООН

Россия получила 83 голоса при голосовании по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генеральной Ассамблее всемирной организации, в то время как для избрания необходимо 97 голосов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в результате в группе государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, получившая 160 голосов.

В состав СПЧ также были избраны Бразилия, Бурунди, Китай, Кот-д’Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

РФ была избрана в состав СПЧ в 2020 году и работала в нем до апреля 2022 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приостановила ее членство.