Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь 2023

Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год

Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год

Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год до 1,69 триллиона гривен. Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, видеозапись которого опубликована в его Telegram.

Решение принято согласно указу Владимира Зеленского, по которому кабинет министров должен выделить из бюджета не менее 21,6 процента ВВП на военные расходы в 2024 году.

30 сентября президент Украины анонсировал создание военного фонда в стране, в который направят средства от продажи конфискованных российских активов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]