Правительство Украины увеличило военные расходы на 2024 год до 1,69 триллиона гривен. Как передает Арменпресс со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, видеозапись которого опубликована в его Telegram.

Решение принято согласно указу Владимира Зеленского, по которому кабинет министров должен выделить из бюджета не менее 21,6 процента ВВП на военные расходы в 2024 году.

30 сентября президент Украины анонсировал создание военного фонда в стране, в который направят средства от продажи конфискованных российских активов.