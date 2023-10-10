Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильское обострение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить во вторник с российским коллегой Владимиром Путиным палестино-израильское обострение.

"Пока мы будем медлить, наш регион не сможет вырваться из водоворота крови и слез. Вчера я провел серию телефонных разговоров в этих рамках, сегодня у меня будут переговоры с президентом России, уважаемым господином (Владимиром) Путиным и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Мы продолжим эти переговоры, расширив их", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.