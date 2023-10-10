Президент Украины заявил о скором открытии зернового коридора через Молдову в Румынию

Украина планирует в ближайшее время открыть зерновой коридор в Румынию через Молдавию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент украины Володимир Зеленский.

"Уже скоро заработает зерновой коридор с Украины через Молдову в Румынию", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Зеленский рассказал, что обсудил с Йоханнисом "возможные совместные действия для защиты не просто портов, а всего региона - Украины, Молдавии и Румынии". "Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего взаимодействия - в треугольнике Украина Румыния, Молдавия мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Прежде всего это экономическое развитие - мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике", - заявил он, добавив, что взаимодействие в таком "треугольнике" также дает стимул для создания рабочих мест, развития бизнеса и инфраструктуры.