Из Израиля эвакуировали 101 гражданина ряда государств: МИД Черногории

Эвакуационный авиарейс из Израиля доставил в Черногорию 101 гражданина республики, других балканских стран, а также Швеции и США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявило черногорское министерство иностранных дел.

Ранее премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что национальный авиаперевозчик Air Montenegro готов вылететь в Тель-Авив, ожидалось разрешение израильских властей.

"Из Тель-Авива в Подгорицу прибыл 101 пассажир, среди которых 50 граждан Черногории и 51 гражданин других стран: Албании, Хорватии, Северной Македонии, Словении, Сербии, США, Швеции и Косово. В аэропорту их встретил госсекретарь МИД Роберт Маркич", - сообщило черногорское внешнеполитическое ведомство. Отмечается, что из шести граждан Черногории, находившихся в городе Эйлат на юге Израиля, трое во вторник перешли границу с Иорданией, другие трое решили остаться в курортном Эйлате.