УЕФА объявил об отмене решения по допуску российских сборных до 17 лет на турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене решения по допуску сборных России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, до соревнований под эгидой организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее об этом в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис. 26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований юниорские сборные России. Все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

4 октября решение допустить сборные России до 17 лет к своим соревнованиям принял совет Международной федерации футбола (ФИФА). Требования допуска касательно национальной символики аналогичны тем, что были выдвинуты УЕФА. Также в ФИФА заявили, что российские футболисты должны выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России".