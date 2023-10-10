Замглавы МИД Армении и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы международной защиты беженцев из НК

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 9 октября в Женеве провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Джульеттой Вальс Нойес.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ваге Геворгян представил заместителю госсекретаря проводимую Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха политику этнической чистки, а также массовые нарушения прав человека и преступления Баку.

Был обсужден широкий спектр вопросов международной защиты и помощи беженцам из Нагорного Карабаха.