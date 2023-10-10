Национальная сборная Армении по футболу отправилась в Латвию

Национальная сборная Армении по футболу 10 октября отправилась в Ригу, где 12 октября состоится матч отборочного группового этапа чемпионата Европы УЕФА 2024 г. Латвия - Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении полетела в Латвию в следующем составе:

Вратари

Огнен Чанчаревич - «Алашкерт»

Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»

Станислав Бучнев - «Пюник»

Защитники

Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)

Камо Оганесян - «Астана» (Казахстан)

Георгий Арутюнян – «Краснодар» (Россия)

Наир Тихнизян - «Локомотив» (Москва, Россия)

Андре Чалышыр - «Броммапойкарна» (Швеция)

Степа Мкртчян - «Осик» (Хорватия)

Тарон Восканян - «Алашкерт»

Жирайр Маргарян - «Урарту»

Эрик Пилоян - «Урарту»

Полузащитники/Нападающие

Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)

Тигран Барсегян - «Слован» (Словакия)

Ваан Бичахчян - «Погонь» (Польша)

Лукас Селараян - «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

Угочукву Иву - «Рубин» (Казань, Россия)

Эдгар Севикян - «Пари» (Нижний Новгород, Россия)

Артур Серобян - «Каса Пиа» (Португалия)

Артак Дашян - «Пюник»

Вбеймар Ангуло - «Алашкерт»

Грант-Леон Ранос - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

Норберто Балекян - «Бока Хуниорс» (Аргентина)