Национальная сборная Армении по футболу отправилась в Латвию
Национальная сборная Армении по футболу 10 октября отправилась в Ригу, где 12 октября состоится матч отборочного группового этапа чемпионата Европы УЕФА 2024 г. Латвия - Армения.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, национальная сборная Армении полетела в Латвию в следующем составе:
Вратари
Огнен Чанчаревич - «Алашкерт»
Арсен Бегларян - «Арарат-Армения»
Станислав Бучнев - «Пюник»
Защитники
Вараздат Ароян - «Астана» (Казахстан)
Камо Оганесян - «Астана» (Казахстан)
Георгий Арутюнян – «Краснодар» (Россия)
Наир Тихнизян - «Локомотив» (Москва, Россия)
Андре Чалышыр - «Броммапойкарна» (Швеция)
Степа Мкртчян - «Осик» (Хорватия)
Тарон Восканян - «Алашкерт»
Жирайр Маргарян - «Урарту»
Эрик Пилоян - «Урарту»
Полузащитники/Нападающие
Эдуард Сперцян - «Краснодар» (Россия)
Тигран Барсегян - «Слован» (Словакия)
Ваан Бичахчян - «Погонь» (Польша)
Лукас Селараян - «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)
Угочукву Иву - «Рубин» (Казань, Россия)
Эдгар Севикян - «Пари» (Нижний Новгород, Россия)
Артур Серобян - «Каса Пиа» (Португалия)
Артак Дашян - «Пюник»
Вбеймар Ангуло - «Алашкерт»
Грант-Леон Ранос - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
Норберто Балекян - «Бока Хуниорс» (Аргентина)
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