Курортные пляжи Таиланда размыло проливными дождями

Проливные дожди, обрушившиеся на восток Таиланда, размыли пляжи на одном из самых популярных курортов в городе Паттайя. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает местная газета Bangkok Post.

Ливень начался в восточной провинции Чонбури в 12.20 дня (8.20 - мск) во вторник и продолжался в течение часа. За это время уровень воды достигал от 50 до 80 сантиметров. В результате наводнения была размыта береговая линия в районе Центрального пляжа Паттайи. Эрозия пляжа в некоторых участках достигла одного метра в глубину и четырех - в ширину.

По данным издания, движение по некоторым участкам дорог и железнодорожных путей в провинции было затруднено даже для небольших транспортных средств.

Как отмечает Метеорологический департамент Таиланда (TMD), сегодня также ожидается до 60-80% осадков в северном и центральном регионах страны, включая столицу Бангкок.