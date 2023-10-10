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Экс-главе Главного управления государственной охраны предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 1,5 млрд драмов

Экс-главе Главного управления государственной охраны предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму 1,5 млрд драмов

В результате широкомасштабных следственных действий, проведенных в рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении уголовного производства, раскрыта схема легализации имущества (отмывания денег) на сумму более 1,5 млрд драмов, а также организации хищения государственных средств на сумму около 50 млн драмов. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета, в рамках дела экс-начальнику Главного управления государственной охраны  В.М. (Вардану Минасяну – ред.) предъявлено обвинение по ч. 3.3 ст. 46-256 (Хищение вверенного имущества  в особо крупных размерах) и ч. 3.1 ст. 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК Армении.


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