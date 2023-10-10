Боррель заявил, что Израиль должен соблюдать международные гуманитарные нормы
Израиль имеет право на самозащиту, но должен соблюдать международные гуманитарные нормы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Омане, где он находится в рамках проведения встречи с представителями стран Персидского залива.
"На земле Израиль, безусловно, имеет право на самозащиту, но он должен осуществлять его с соблюдением международных гуманитарных норм", - сказал Боррель.
"Мы также призываем к освобождению всех заложников и к обеспечению доступа к продуктам питания, воде и медикаментам, что также соответствует международным гуманитарным принципам", - заявил Боррель.
Он также призвал к политическому решению конфликта, чтобы "разорвать цикл насилия".
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа, Израиль остановил снабжение этой зоны продуктами питания, водой и энергией.
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