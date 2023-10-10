Главы МИД Армении и Великобритании обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 октября провел телефонный разговор с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили нынешнюю ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения многократно, в том числе в период незаконного блокирования Лачинского коридора на протяжении 9 месяцев, предупреждала о явном намерении Азербайджана подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке. Глава МИД Армении также добавил, что международному сообществу фактически не удалось предотвратить посредством эффективных шагов реализацию этого намерения.

Была также затронута ситуация, сложившаяся вследствие насильственного перемещения более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха, вытекающие из нее гуманитарные проблемы, требующие безотлагательного решения, а также взаимодействие с международными партнерами по этому вопросу.

Затронув общую ситуацию с безопасностью в регионе, министр Мирзоян особо отметил необходимость пресечения притязаний в отношении территориальной целостности и суверенитета Республики Армения. В этой связи была подчеркнута важность поддержки партнерами основных пунктов Заявления, принятого по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Гранаде 5 октября.

Собеседники также обменялись мнениями о возможностях расширения армяно-британской двусторонней повестки.