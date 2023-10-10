МИД РФ призвал Ереван и Баку полностью обменяться военнопленными

Сейчас созрели хорошие условия для обмена пленными между Азербайджаном и Арменией по принципу "всех на всех". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что при любой ситуации к удерживаемым лицам должны применяться нормы гуманитарного права. Мы неоднократно призывали партнеров в двустороннем и трехстороннем формате завершить обмен пленными по принципу "всех на всех". Сейчас для этого, на наш взгляд, созрели очень хорошие условия", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва надеется на успешное решение данного вопроса.