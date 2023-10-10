Возможная отправка ВС США в Израиль не принесет пользы: Кирби

Возможная отправка американских войск в Израиль не принесет пользы в разрешении палестино-израильского конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Планов отправки американских военных на землю нет. Не думаю, что это принесет пользу", - сообщил он в эфире телеканала MSNBC.

Кирби добавил, для предотвращения эскалации конфликта и для защиты интересов национальной безопасности США американский президент Джо Байден уже распорядился отправить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилить авиационные подразделения в регионе.