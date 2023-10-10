У прибывших в Армению детей-беженцев из НК наблюдаются признаки тяжелого психологического расстройства: ЮНИСЕФ

Более 30 000 детей покинули свои дома после эскалации боевых действий в их общинах две недели назад, и у всех у них есть риски ухудшения психического здоровья, если не будет предоставлено немедленной поддержки. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, которое приводим полностью:

“По сообщениям поддерживаемых ЮНИСЕФ социальных работников, которые оказывают специализированную помощь детям и семьям, покинувшим свои дома в последние недели, у детей-беженцев, прибывающих в Армению, наблюдаются признаки серьезного психологического расстройства.

Социальные работники, работающие в двух безопасных помещениях, созданных ЮНИСЕФ совместно с партнерами в Горисе и способных обслуживать до 300 детей ежедневно, сообщили, что дети сталкиваются с сильными чувствами печали, тревоги, страха и гнева, проявляющимися в кошмарах, ночном недержании мочи и безутешном плаче. Другие закрылись и отстранились, что лишило их возможности выражать эмоции или осознавать ситуацию вокруг них.

Более 30 000 детей этнических армян прибыли в Армению после эскалации боевых действий в их родных общинах две недели назад. Помимо переселения, дети, прибывающие в Армению, не имели постоянного доступа к качественному образованию и жили в небезопасной или незащищенной среде, а семьи сообщали о страхе перед нападениями.

«Сейчас мы видим, насколько пострадали эти дети. Переселение и военные действия, усугубляемые лишениями, нанесли ущерб их физическому, психическому здоровью и психологическому благополучию. Без постоянной поддержки дети рискуют нести на себе последствия этих глубоко тревожных событий на долгие годы», - сказала представитель ЮНИСЕФ в Армении Кристин Вейганд.

«Когда мы собираемся вместе, чтобы отметить Всемирный день психического здоровья, ЮНИСЕФ призывает к адекватным инвестициям в психическое здоровье и психосоциальную поддержку детей через системы здравоохранения, защиты детей и образования. Это одинаково важно не только с точки зрения раннего выявления и немедленной поддержки, но и в долгосрочной перспективе, поскольку семьи будут продолжать сталкиваться с утратой и посттравматическим стрессом».

ЮНИСЕФ находится на земле и работает с правительством Армении и другими партнерами, чтобы помочь детям-беженцам получить доступ к уходу и поддержке, которые им необходимы для преодоления проблем, с которыми они столкнулись. ЮНИСЕФ обучает и поддерживает специалистов, работающих на передовой, для оказания первой психологической помощи и психосоциальной поддержки. Совместно с министерством здравоохранения ЮНИСЕФ сформировал мобильные педиатрические бригады, чтобы обеспечить более широкую работу по всей стране и обеспечить обследования для выявления и реагирования на потребности в области психического здоровья.

ЮНИСЕФ обращается за 12,6 млн долларов США для предоставления важнейших услуг, включая образование, здравоохранение, защиту детей, питание и воду, санитарию и гигиену, в течение первых шести месяцев”.