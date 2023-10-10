Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-10-23

ЕРЕВАН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 октября, курс доллара США сократился на 6.58 драмa и составил 397.52 драм. Курс евро сократился на 4.51 драмa и составил 420.93 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 3.99 драм. Курс британского фунта сократился на 4.67 драмa и составил 487.12 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 53.92 драмa и составила 23586.53 драм. Цена серебра выросла на 2.37 драмa и составила 276.70 драм.