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Азиатские индексы - 10-10-23

Азиатские индексы - 10-10-23

ТОКИО, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.43% и составил 31746.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.12% и составил 2312.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.70% и составил 3075.24 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 17664.73 пункта.


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