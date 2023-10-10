Азиатские индексы - 10-10-23

ТОКИО, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.43% и составил 31746.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.12% и составил 2312.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.70% и составил 3075.24 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 17664.73 пункта.