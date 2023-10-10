264 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха продолжают лечение в различных медцентрах Армении

По состоянию на 10 октября 264 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха продолжают лечение в различных медицинских центрах Армении. К учреждения первичного звена здравоохранения прикреплено 18 тысяч 786 вынужденных переселенцев, в том числе 5600 детей.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 10 октября в "Гуманитарном центре" пресс-конференции сказал заместитель министра здравоохранения Артак Джумаян.

“Из 264 пациентов состояние 94 тяжелое, 12 - крайне тяжелое. Состояние здоровья 7 детей средней тяжести. На данный момент им оказывается соответствующая медицинская помощь", - сообщил Джумаян.

По его словам, в медицинские команды включены врачи из США, Испании, Израиля, в ближайшее время ожидается также прибытие специалистов из Англии и Италии.

"При координации министерства здравоохранения несколько пациентов проходят лечение в США, Франции, Италии, Бельгии и Болгарии. Процесс продолжается. Сегодня несколько пациентов будут перевезены в Испанию, где продолжат лечение", - сказал замминистра.

Среди вынужденных переселенцев есть более 250 беременных женщин. Они получают соответствующую медпомощь.

Было также отмечено, что лечение вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха осуществляется в рамках государственного заказа.