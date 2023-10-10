Двое молодых людей, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, имеющих тяжелые ранения, перевезены в США
16:38, 10 Октябрь 2023
Двое молодых людей, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, имеющих тяжелые ранения, 7-8 октября были перевезены в Соединенные Штаты Америки для получения специализированной медицинской помощи.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство США в Армении.
«Спасибо всем нашим партнерам, которые помогли перевезти их в Соединенные Штаты для оказания неотложной медицинской помощи», - говорится в сообщении посольства.
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