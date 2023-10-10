Двое молодых людей, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, имеющих тяжелые ранения, перевезены в США

Двое молодых людей, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, имеющих тяжелые ранения, 7-8 октября были перевезены в Соединенные Штаты Америки для получения специализированной медицинской помощи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство США в Армении.

«Спасибо всем нашим партнерам, которые помогли перевезти их в Соединенные Штаты для оказания неотложной медицинской помощи», - говорится в сообщении посольства.