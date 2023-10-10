11 238 детей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха поступили в образовательные учреждения Армении

По данным Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, по состоянию на 10 октября 11 тысяч 238 детей, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, продолжат обучение в учебных заведениях Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся 10 октября в Гуманитарном центре.

В Ереване будут учиться 3 595 детей вынужденных переселенцев, в Котайкской области – 1 964, в Арарате – 1 597, в Армавире – 956, в Лори – 635, в Гегаркунике – 535, в Арагацотнской области – 512, в Сюникской области – 458, в Ширакской области – 427, в Тавуше – 325, в Вайоц Дзоре – 234.

«Есть школы, которые имеют лицензию на прием определенного количества учеников. В этом случае школа направляет учащегося в другую близлежащую школу. Аналогичная проблема есть и с детскими садами в Ереване», - подчеркнула пресс-секретарь премьер-министра.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переехали в Армению.