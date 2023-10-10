В результате ударов ХАМАС в Израиле погибли более 50 иностранцев из более чем 20 стран

В результате ожесточенных боев между Израилем и ХАМАС, продолжающихся с 7 октября, с обеих сторон погибло более 1 600 человек. Среди погибших есть и иностранцы, и имеющие двойное гражданство Израиля и другой страны. Как передает «Арменпресс», Al Jazeera представила данные о погибших и без вести пропавших гражданах разных стран.

Сообщается, что большинство погибших или без вести пропавших иностранцев присутствовали на музыкальном фестивале, проходящем в пустыне на юге Израиля. На нем погибло 260 человек.

Наибольшее количество погибших иностранцев – граждане Таиланда, их 18. 11 тайцев были взяты в плен. США сообщили об убийстве 11 граждан, есть и без вести пропавшие люди, которые могут быть взяты в плен.

О погибших и без вести пропавших своих гражданах сообщили: Австрия (3 пропавших без вести), Аргентина (7 погибших, 15 пропавших без вести), Бразилия (3 пропавших без вести), Германия (несколько пленников), Ирландия (1 пропавший без вести), Италия (2 погибших), Камбоджа (1 погибший), Канада (1 погибший, 3 пропавших без вести), Колумбия (2 пропавших без вести), Мексика (2 взятых в плен), Великобритания (1 погибший, 1 пропавший без вести), Непал (10 погибших, 1 пропавший без вести), Чили (2 пропавших без вести), Панама (1 пропавший без вести), Парагвай (2 пропавших без вести), Перу (2 пропавших без вести), Россия (2 погибших, 4 пропавших без вести), Танзания (2 пропавших без вести), Украина (2 пропавших без вести), Филиппины (7 пропавших без вести), Франция (2 погибших, 14 пропавших без вести).