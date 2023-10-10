Кубок WCIT 2024 перешел Армении

В Малайзии, в штате Саравак состоялась церемония вручения Кубка WCIT 2024. Он был вручен Армении.

Как передает «Арменпресс», во Всемирном конгрессе информационных технологий в этом году участвовали более 10 000 новаторов, мировых лидеров технологического сектора из 46 стран.

Конгресс ознаменовался принятием декларации WCIT 2023 и вручением Армении Кубка Всемирного конгресса информационных технологий WCIT 2024.

Партнерство Союза предприятий передовых технологий (UATE) с WITSA и WCIT 2019 будет продолжено, поскольку Армения выиграла заявку на проведение следующего WCIT и получила привилегию провести это мероприятие. Награду в нашу страну привезут армянская делегация, президент Академии наук Украины Александр Есаян и член Совета Академии наук и искусств Нарек Варданян.

WCIT проводит Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA), который объединяет 80 стран. Видение WITSA состоит в том, чтобы сделать цифровые технологии и цифровую экономику новой стратегической основой мировой экономики, продвигая ценность цифровой трансформации как катализатора экономического роста и социального процветания. WITSA также объявила о своем намерении поддерживать взаимовыгодные торговые соглашения и повышать осведомленность о конкурентных преимуществах цифровых технологий.

Тема WCIT 2024 - «Наука как способ выполнения обещаний цифровой эпохи». Эта тематическая направленность подчеркивает стремление Армении использовать научные достижения для полного раскрытия потенциала цифровой эпохи.

«Это еще одна новая победа ИТ-индустрии Армении и еще одна возможность показать миру, что делает нас «новым центром». Готовьтесь, потому что новый WCIT будет больше, громче и лучше, чем когда-либо прежде», - сказал Александр Есаян, президент UATE.

Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) - престижное глобальное мероприятие, организуемое Всемирным альянсом информационных технологий и услуг (WITSA). WCIT объединяет технологических лидеров, профессионалов отрасли и представителей правительств со всего мира для изучения и формирования будущего технологий и их влияния на общество. Всемирный альянс ИТ и услуг (WITSA) представляет собой консорциум ассоциаций ИТ-индустрии из более чем 80 стран мира. WITSA представляет глобальную индустрию ИКТ и выступает за политику, способствующую росту и развитию отрасли на международном уровне. В этом году WCIT 2023 прошел 4-6 октября.

Союз предприятий передовых технологий объединяет более 120 компаний отрасли, миссией которых является технологическое оснащение Армении, облегчение процессов создания, развития и вывода компании на международный рынок. Союз был основан в 2000 году по инициативе и под руководством Карена Варданяна. СППТ тесно сотрудничает с правительством Армении, частными, международными и некоммерческими организациями, уделяя особое внимание образованию, цифровизации общества, продвижению армянских технологий, ведущим проектам, таким как Armat Engineering Laboratories, DigiTec Expo, Real School, Инновационный центр «ИнноИджеван».