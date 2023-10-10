КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом подвергся ударам Израиля: Египет закрыл границы с Газой и Израилем

Ударам подвергся район возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. Как передает «Арменпресс», Reuters сообщил об этом, со ссылкой на 3 источника в египетских силах безопасности и свидетельство 1 очевидца.

Российская служба BBC, со ссылкой на палестинские СМИ сообщила, что в результате атаки пострадали 2 сотрудника КПП.

КПП подвергся ударам 9 октября, что частично нарушило процесс пересечения границы.

The National News сообщает, что Египет закрыл пограничные пункты с сектором Газа и Израилем. Также отмечается, что представители египетской службы безопасности заявили, что будут проводить усиленное пограничное патрулирование.

Египет предупредил палестинцев о закрытии КПП, призвав остановить массовое перемещение, заявив, что «в результате сектор Газа будет опустошен, а сам палестинский вопрос исчезнет».

С начала военных действий 7 октября потери с израильской стороны составили более 900 человек, в том числе 260 человек погибли на музыкальном фестивале. Число жертв в секторе Газа превысило 760.

Израиль объявил войну и призвал 300 000 резервистов для возможного наземного вторжения.