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Израиль объявил о восстановлении контроля над границей с сектором Газа

Израиль объявил о восстановлении контроля над границей с сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что, восстановила контроль над границей с сектором Газа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Times of Israel.

Армия обороны Израиля заверила, что им удалось закрыть границу, а также заминировать те части заграждения, через которые боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что военные не обнаружили никаких туннелей, ведущих из сектора Газа в Израиль, несмотря на предыдущие сообщения о них. Он добавил, что в Израиле может быть небольшое количество боевиков.

Подполковник Рихард Хехт сообщил, что на юге Израиля обнаружены тела 1500 боевиков.

С начала военных действий 7 октября потери с израильской стороны составили более 900 человек, в том числе 260 человек погибли на музыкальном фестивале. Число жертв в секторе Газа превысило 700.

Израиль объявил войну и призвал 300 000 резервистов для возможного наземного вторжения.


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