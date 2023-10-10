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Секретарь СБ Армении представил зарубежным экспертам этническую чистку Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха

Секретарь СБ Армении представил зарубежным экспертам этническую чистку Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха

10 октября секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял экспертов группы    «Друзья Армении», компании  «Расмуссен Глобал» и экспертного центра «Европейский совет по международным отношениям».

Как передает «Арменпресс», Армен Григорян представил ситуацию региональной безопасности и, в частности, обстановку безопасности, угрозы вокруг Армении и этническую чистку Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха. 


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