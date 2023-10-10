ХАМАС готов к длительной войне, а пленных намерен обменять на заключенных палестинцев

ХАМАС планирует использовать захваченных израильтян для освобождения всех арабов, содержащихся в израильских тюрьмах, а также для освобождения палестинцев, задержанных в США по обвинению в финансировании ХАМАС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил представитель ХАМАС Али Бараке в интервью агентству Associated Press.

«В Америке есть задержанные палестинцы. Мы будем просить об их освобождении», - сообщил представитель ХАМАС.

Бараке также заявил, что боевики готовы ко «всем сценариям» конфликта, включая «долгую войну». По его словам, ХАМАС имеет большой арсенал ракет, которых хватит надолго. Он добавил, что группировка пока задействовала лишь небольшую часть своих сил. В последних боях участвовало почти 2000 боевиков, однако численность армии ХАМАС только в секторе Газа составляет 40 000.

Али Бараке отметил, что результаты нападения удивили и их.

«Мы были удивлены этим большим крахом. Мы планировали добиться некоторых успехов и взять пленных, чтобы обменять их», - сказал он.

7 октября Израиль подвергся крупномасштабному нападению ХАМАС. Израиль объявил войну и призвал 300 000 солдат резерва. Число жертв с обеих сторон превысило 1 600 человек.

О взятых в плен людях поступает разная информация. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ХАМАС захватил более 50 человек. Хотя ХАМАС объявил, что захватил и перевез в Газу около 150 человек.