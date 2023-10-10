Глава МИД Ирана в разговоре с Боррелем осудил позицию Запада в вопросе палестино-израильской эскалации

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян последние атаки ХАМАС назвал ответом на действия Израиля «против палестинского народа в последние месяцы». Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, это Абдоллахиян заявил в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

«Операция (палестинского) сопротивления является естественным и законным ответом на крайне преступные действия (Израиля) Нетаньяху и сионистского режима против палестинского народа в последние месяцы», - сказал Абдоллахиян.

Он обвинил страны Запада в безразличии к «систематическим преступлениям израильских властей против палестинцев».

Министр иностранных дел Ирана призвал международное сообщество защитить права палестинцев.

Боррель также высказал свое мнение о происходящих в Палестине событиях, отметив, что пора задуматься об установлении мира.

7 октября движение ХАМАС и его вооруженные группировки вторглись в Израиль из сектора Газа. Израиль официально объявил войну ХАМАСу, начав крупную военную операцию в секторе Газа. С начала военных действий в Израиле и в секторе Газа число погибших с обеих сторон достигло 1 600, число раненых превысило 6 400.