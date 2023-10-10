ЗПЧ Армении опубликовала внеочередной доклад – анализ бесед с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха

Анаит Манасян, Омбудсмен Республики Армения, опубликовала внеочередной предварительный доклад на английском языке о результатах работы по сбору фактов, проведенной сотрудниками ЗПЧ на местах регистрации вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и анализа личных беседы с вынужденными переселенцами.

Как передает «Арменпресс», Омбудсмен обобщила и проанализировала информацию, полученную в ходе работы по установлению фактов преступлений и жестокостей, совершенных вооруженными силами Азербайджана, задокументировала факты о насильственно перемещенных лицах, обстрелах машин скорой помощи, нарушениях прав детей и женщин. Также были представлены случаи нападения на гражданское население и на жизненно важные объекты инфраструктуры, имущественный ущерб, причиненный перемещенным лицам.

Это еще одно обобщение фактов этнической чистки в Нагорном Карабахе, политики ненависти к армянам, насаждаемой на государственном уровне Азербайджана.

Защитник по итогам доклада представила государственным органам рекомендации по совершенствованию системы защиты прав этих лиц и внедрению специальных структур.

Предварительный доклад в полном объеме представлен в международные организации, уполномоченные защищать права человека, а также в компетентные государственные органы.