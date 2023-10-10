В Ереване зарегистрировано 31 350 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха: Тигран Авинян

Мэрия Еревана не оставалась в стороне при решении первоочередных проблем людей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом на первом заседании Совета старейшин Еревана рассказал единственный зарегистрированный кандидат на пост мэра Еревана от партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

«Община Еревана приняла 8 076 семей - 31 350 человек, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Хочу подчеркнуть, что мэрия Еревана не занимается предоставлением жилья, она лишь осуществляет регистрацию миграционной службы, предоставляет пакеты с продовольствием для первоочередных нужд семей, нуждающимся в экстренной поддержке, также собирает информацию о семьях, нуждающихся в социальной поддержке, которую она передает Армянскому Красному Кресту. Этот процесс – продолжающийся, он стал нашей обязанностью», - сказал Авинян.