Тигран Авинян выдвинут на пост мэра Еревана

На первом заседании нового состава Совета старейшин Еревана на пост мэра выдвинута кандидатура от партии «Гражданский договор» Тиграна Авиняна.

Как сообщает «Арменпресс», для участия в первом заседании Совета старейшин Еревана зарегистрировались 37 его членов.

Председательствующий на заседании старейшин член Совета старейшин Александр Бадалян, сообщил о выдвижении и регистрации на пост мэра Тиграна Авиняна. Остальные силы, преодолевшие барьер на выборах в Совет старейшин Еревана, не выдвинули кандидата на пост мэра.

Блок «Мать Армения» и партия «Национальный прогресс» бойкотировали первое заседание Совета старейшин Еревана.

Нового мэра Еревана изберут члены Совета старейшин.