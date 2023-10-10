В мэрии Еревана началось первое заседание нового состава Совета старейшин Еревана.

В повестке дня заседания Совета следующие вопросы:

1: Выборы мэра;

Выдвижение председателей комиссий и их заместителей; Определение даты созыва очередной сессии Совета.

По итогам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин Еревана барьер преодолели 5 политических сил: партия «Гражданский договор», партия «Национальный прогресс», блок «Мать Армения», партия «Республика» и партия «Общественный голос».

Поскольку ни одной из партий, преодолевших барьер, не удалось набрать более 50% голосов, мэр Еревана будет избран на первом заседании Совета старейшин путем голосования. За это время оппозиционным политическим силам не удалось прийти к согласию относительно выборов мэра. Из оппозиционных сил партия «Национальный прогресс» и блок «Мать Армения» заявили, что будут бойкотировать первую сессию, ожидая того же от партии «Общественный голос». В результате может сформироваться кворум по неизбранию мэра, и будут назначены новые выборы. Однако партия «Общественный голос» заявила, что примет участие в первом заседании Совета старейшин, поскольку в данной ситуации для них неприемлемо проведение новых выборов в Совет старейшин Еревана.