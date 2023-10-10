Председатель Сената Парламента Чехии выразил поддержку территориальной целостности, суверенитету Армении и демократии

С 8 по 10 октября делегация во главе с вице-председателем Национального собрания Армении Акопом Аршакяном с рабочим визитом находится в Праге по приглашению первого вице-спикера Сената Чехии Йиржи Драгоша.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на НС РА 9 октября делегацию, возглавляемую Акопом Аршакяном, принял председатель Сената Парламента Чехии Милош Выстрчил.

Акоп Аршакян представил ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, которое повлекло за собой этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха.

Была отмечена агрессивная политика Азербайджаном и в отношении территориальной целостности Армении, в результате которой оккупировано около 150 квадратных километров суверенной территории Армении.

«Мирная повестка дня не имеет альтернативы в нашем регионе. Мы встали на путь мира и демократии, тверды в своем выборе и рассчитываем на поддержку международных партнеров», - заявил вице-спикер НС РА.

Была затронута и тема оказания помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха и работы с международными партнерами в этом направлении. Акоп Аршакян поблагодарил правительство Чехии за предоставленную гуманитарную помощь.

Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил приветствовал принятую на днях Европарламентом резолюцию, осуждающую действия вооруженных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха. Председатель Сената выразил поддержку территориальной целостности, суверенитета Армении и демократии в стране.

В составе делегации - председатель постоянной комиссии НС РА по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и член группы армяно-чешской дружбы НС РА Асмик Акопян.