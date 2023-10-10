Европейские индексы - 09-10-23

МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.67% и составил 15128.11 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.55% и составил 7021.40 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7492.21 пункта, а российский RTSI вырос на 2.00% и составил 1006.92 пункта.