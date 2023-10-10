Цены на цветные металлы - 09-10-23

ЛОНДОН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.45% и составила 2229.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.52% и составила 8090.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.69% и составила 2146.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.48% и составила 18850.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.31% и составила 25000.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.10% и составила 2502.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.