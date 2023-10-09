Гутерреш призвал обеспечить гуманитарный доступ для ООН в Газу

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить организации гуманитарный доступ в Сектор Газа.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, он заявил, что огорчен решением Израиля ввести блокаду против Газы.

"До этих военных действий гуманитарная ситуация в секторе Газа была чрезвычайно тяжелой. Теперь она будет только ухудшаться в геометрической прогрессии", - сказал Гутерреш.

По его словам, медицинское оборудование, продовольствие, топливо и другие гуманитарные товары крайне необходимы, также требуется доступ для гуманитарного персонала.

"Необходимо облегчить оказание помощи и доставку предметов первой необходимости в Газу – и ООН будет продолжать прилагать усилия по предоставлению помощи для удовлетворения этих потребностей", – указал генсек.

"Я призываю все стороны и соответствующие стороны предоставить Организации Объединенных Наций доступ для доставки срочной гуманитарной помощи палестинским гражданам, оказавшимся в ловушке в секторе Газа. Я призываю международное сообщество мобилизовать немедленную гуманитарную поддержку для этих усилий", - подчеркнул он.