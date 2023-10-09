Среди пострадавших в результате военных действий в Израиле граждан Республики Армения нет: МИД Армении
21:03, 9 Октябрь 2023
Армянские организации не пострадали в ходе военных действий в Израиле. Среди пострадавших граждан Республики Армения нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
“Посольство Армении в Израиле находится в постоянном контакте с местными властями, армянскими организациями и частными лицами. Действует круглосуточная горячая линия (+972 050 667 03 45)”, - отметила Ани Бадалян, добавив, что о дальнейшем развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация.
Фото: TPS IL
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