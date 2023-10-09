Иран и Судан договорились о возобновлении дипломатических отношений

Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения по итогам контактов между высшими должностными лицами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

"Исламская Республика Иран и Республика Судан <...> решили возобновить дипломатические отношения в целях удовлетворения интересов двух стран. Правительства согласились развивать между собой дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета, равенства, общих интересов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипведомства.

В заявлении также отмечено, что стороны договорились принять необходимые меры для открытия посольств в ближайшем будущем.

4 января 2016 года власти Судана объявили о разрыве дипотношений с Ираном. В Хартуме подчеркнули, что, по их мнению, Иран вмешивается в ситуацию в регионе и сеет религиозную вражду. Поводом для подобного решения стало то, что толпы протестующих иранцев в январе 2016 года напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде, будучи возмущенными казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра.