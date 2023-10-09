Вице-премьер Тигран Хачатрян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Армении

Вице-премьер Тигран Хачатрян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Тьерри Рибо и генерального секретаря Армянского общества Красного Креста (AОКК) Анну Егиазарян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате насильственного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха.

Вице-премьер высоко оценил активное участие МККК и AOKK в процессе удовлетворения первоочередных потребностей наших соотечественников, выразив уверенность в эффективном взаимодействии по среднесрочным и долгосрочным программам поддержки.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, направленных на удовлетворение социальных и медицинских потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.