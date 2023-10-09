Вице-премьер Хачатрян провел рабочее обсуждение с главой армянского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Вице-премьер Тигран Хачатрян провел рабочее обсуждение с главой армянского офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кавитой Белани. В обсуждении также приняли участие представители ведомств, вовлеченных в решение проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи вице-премьер представил подробности работы по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным программам удовлетворения первоочередных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Собеседники обменялись мыслями об эффективном формате сотрудничества с международными партнерами в целях эффективного реагирования на потребности вынужденных переселенцев, была подчеркнута важность обеспечения адресности планируемых совместно с последними программ поддержки.