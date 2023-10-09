Бакинский апелляционный суд отклонил иск об изменении меры пресечения в отношении Рубена Варданяна

Экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян подал апелляционную жалобу на постановление азербайджанского суда об избрании меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, жалоба рассматривалась в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габила Мамедова.

Защитник Р.Варданяна, Афет Газиева, потребовала отменить меру пресечения в отношении ее подзащитного.

Суд признал решение первой инстанции обоснованным и отклонил жалобу.

Ранее, 28 сентября, Бакинский суд принял решение арестовать на 4 месяца арестованного по сфабрикованному обвинению Рубена Варданяна.