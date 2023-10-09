В заседании глав МИД СНГ примет участие замглавы МИД Армении: реакция Еревана на предложение Москвы 

В МИД Армении отреагировали на предложение заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина провести встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в рамках саммита Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ответ на запрос Арменпресс пресс-секретарь МИД Ани Бадалян отметила: “4 октября текущего года МИД Армении письменно проинформировал исполком СНГ о том, что в запланированном на 12 октября в Бишкеке заседании Совета министров иностранных дел СНГ примет участие заместитель министра иностранных дел Армении”.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в рамках саммита СНГ в Бишкеке 12 октября текущего года. По словам Галузина, азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие.