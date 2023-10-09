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Аэропорт Гамбурга приостанавливал работу из-за данных о бомбе на борту рейса из Тегерана

Аэропорт Гамбурга приостанавливал работу из-за данных о бомбе на борту рейса из Тегерана

Работа международного аэропорта Гамбурга полностью приостанавливали из-за поступившей угрозы о бомбе, заложенной на борту самолета, прибывшего из Тегерана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

Аэропорт с 12:40 по местному времени не отправлял и не принимал рейсы из-за того, что федеральная полиция получила по электронной почте угрозу теракта против самолета, прибывшего в Гамбург из Тегерана. Лайнер A330-200 приземлился в 12:20 и был направлен в особую зону аэропорта, где его обыскали сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет.

Позднее стало известно о возобновлении работы аэропорта, однако возможны задержки рейсов, говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

По информации газеты Bild, речь идет о рейсе IR 723 (Тегеран - Гамбург) иранской авиакомпании Iran Air.

Другие подробности пока не приводятся.


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