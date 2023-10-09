Премьер-министр присутствовал на заседании по случаю Дня сотрудника Следственного комитета 

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании по случаю Дня сотрудника Следственного комитета Республики Армения.

Премьер-министр поздравил председателя СК Аргишти Кярамяна и всех сотрудников с профессиональным праздником.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что в стране ведется последовательная работа по повышению качества предварительного следствия и эта работа приносит свои плоды. По словам премьер-министра, принятая правительством политика имеет следующую логику: ни один невиновный человек не должен быть подвергнут уголовному преследованию и ни один виновный не должен избежать ответственности.

“В целом, я думаю, что мы должны видеть решения всех наших проблем в степени становления нашей страны, нашего государства и институтов. Потому что о чем бы мы здесь ни говорили, о какой бы проблеме нашей страны мы ни говорили, в конце концов мы придем к какой-то институциональной проблеме и вытекающим из нее причинно-следственным связям.

В той же сфере безопасности мы уже можем сказать, что отражаются наши пробелы в других сферах, в том числе и в сфере правосудия, потому что все проблемы и провалы, которые мы видим, они являются следствием в том числе и того, что, например, в прошлом какое-то уголовное дело не было возбуждено, или оно было ошибочно прекращено, являются следствием непоследовательности, иногда избирательности или отрывочности правосудия. Наш политический подход заключается в том, мы движемся в том направлении, чтобы все эти явления были исключены”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что реформы в сфере правосудия и в других отраслях имеют первостепенное значение, поскольку все проблемы, в том числе и проблемы безопасности, должны быть решены посредством повестки адекватных реформ.

“За последние годы мы действительно осуществили и осуществляем очень масштабные реформы. С 1 января 2024 года в Армении будут действовать два следственных органа: Следственный комитет и Антикоррупционный комитет. Мы приняли эти решения в результате очень долгих и глубоких дискуссий, исследований, и именно наше видение институционального становления привело нас к таким решениям. Хочу особо подчеркнуть, что с текущего года все следственные действия и допросы в Республике Армения проводятся под видеозапись.

Думаю, что это тоже очень важное изменение, которое ставит Армению в ряд цивилизованных стран. Этим мы также ставим задачу сохранения профессиональных следователей, которые умеют работать над уголовными делами посредством интеллектуальных средств, знают и владеют психологическими нюансами, умеют оценивать силу истинных и точных фактов и так далее”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян также подчеркнул важности увеличения зарплат в Следственном комитете почти в два раза. “При этом Следственный комитет не единственный в этом плане, за этот период у нас были повышения зарплат и в судебной системе, и в прокуратуре. Антикоррупционный комитет изначально создавался с высокими зарплатами. Хочу подчеркнуть, что, конечно, таким образом мы выражаем наше доверие к нашим следственным органам и системе правосудия, но и мой личный подход к этому вопросу таков: здесь есть и институциональная задача, и задача эффективности, и задача защиты прав граждан.

Недавно мы обсуждали в государственной среде и хотели понять, какие изменения произошли в зарплатах в прокуратуре, судах, следственной системе, и когда эти ставки были положены мне на стол, я хочу прямо сказать, что как премьер-министр Республики Армения я почувствовал себя очень хорошо, в том числе и потому, что сегодня многие сотрудники Следственного комитета получают больше, чем премьер-министр, иногда даже в два раза больше. Некоторые говорят: это нормально или ненормально? Я считаю, что это более чем нормально, потому что это путь и способ обеспечить институциональную независимость и эффективность”, - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что на повышение качества работы направлено в том числе и повышение зарплаты: “Эта работа называется справедливостью, правосудием, верховенством закона, неизбежностью ответственности. Мы хотим ожидать и действительно ожидаем, что ни один невиновный человек не будет преследоваться в Республике Армения. То есть не только преследование, но и защита от преследований – это тоже работа Следственного комитета, задача нашей правоохранительной системы. Люди могут подвергаться всевозможным незаконным преследованиям. Очень важно, чтобы мы в результате работы Следственного комитета, а также правоохранительной системы ставим задачу выявить ряд системных недостатков, причиняющих вред, и устранить эти системные недостатки”.

Никол Пашинян подчеркнул, что Следственный комитет выполняет очень важную функцию в логике обеспечения доходов государственного бюджета Армении или применения принудительных мер к тем, кто уклоняется от уплаты налогов. “Следственное управление Комитета государственных доходов в этом году было переведено в систему Следственного комитета. Я также рад видеть, что оперативные службы Комитета государственных доходов эффективно сотрудничают с профильным подразделением Следственного комитета. В этом плане в этом году мы столкнулись, так сказать, с новыми технологическими способами неуплаты налогов.

Еще хочу обратить ваше внимание на то, что раскрытия одного, даже крупного дела совершенно недостаточно, потому что, если этот механизм существует, думать, что этим механизмом пользуются один-два хозяйствующих субъекта, было бы с нашей стороны, как минимум, наивно.

Я поставил эту задачу и перед КГД, другими компетентными оперативными органами, эта же задача поставлена ​​перед Следственным комитетом, чтобы мы могли последовательно продолжать, чтобы мы могли искоренить из Республики Армения эту логику уклонения от уплаты налогов с помощью технологических и нетехнологических средств, поскольку неуплаченный налог - это отсутствие образования у наших детей, отсутствие необходимой инфраструктуры для их правильной физической подготовки, отсутствие надлежащего медицинского обслуживания, отсутствие решения самых разных проблем сферы безопасности”, - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, реформы в сфере правосудия также направлены на стимуляцию экономического развития. “Каждый должен иметь возможность свободно осуществлять надлежащую и законную экономическую деятельность. Несмотря на все наши вызовы безопасности, у нас нет проблем с экономической, макроэкономической стабильностью. Причина этому только одна: в Республике Армения действительно есть возможность свободной экономической деятельности, и это дало нам возможность, позволило нам обеспечить макроэкономическую стабильность, чтобы у нас не было вытекающих из этого негативных цепных эффектов”, - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись существующих в сфере безопасности проблем, премьер-министр отметил: “Мы с болью воспринимаем возникающие особенно в сфере безопасности проблемы в нашей стране. Очень сложно найти человека, который не чувствует этой боли на генетическом уровне, но посмотрите: в Армении в 2023 году раскрываются уголовные дела об освобождении от воинской службы за взятки. Кто это делает? Уважаемые коллеги, давайте зафиксируем, что делают это люди с высшим служебным званием: врачи и военнослужащие. Это раскрывает глубокие социально-психологические противоречия. Нам нужно понять: что с нами произошло и что с нами происходит? Но с другой стороны, должно быть очень четко: все это является для нас красной линией, потому что именно отсюда и возникают проблемы.

Хотя следует еще раз констатировать, что мы не должны обманывать себя тем, что мы понимаем все проблемы и признаем все вызовы, которые стоят перед нами. Посмотрите, сегодня в мире происходят события, которые не укладываются ни в одну формулу или логику, и мир, реальность, отношения находятся в очень динамичном процессе, и я еще раз говорю: наш путь преодоления этого – провести институциональные реформы, чтобы наш государственный и общественный организм был максимально здоровым. Есть только один способ быть здоровым: последовательно бороться с болезнями, недугами, недостатками. Одна из важнейших миссий на этом пути принадлежит Следственному комитету Республики Армения. И я хочу пожелать вам и всем нам удачи на этом пути”.

Никол Пашинян подчеркнул, что важнейшим требованием в Республике Армения была и остается справедливость, правосудие, верховенство закона и неизбежность ответственности. “И еще раз хочу напомнить, призвать и попросить всех вас, что чрезвычайно важны оба направления: ни один невиновный не должен быть привлечен к ответственности и ни один виновный не должен уйти от ответственности. Последовательное выполнение этой формулы сегодня, завтра и навсегда является самой большой услугой Родине – Республике Армения. И я хочу поблагодарить вас и выразить уверенность, что сегодня эта формула является основой работы каждого”, - сказал глава правительства.

Никол Пашинян отметил, что когда ему говорят, что кому-то предъявлено ложное обвинение, то его первой реакцией является то, что это невозможно, поскольку в Республике Армения нет власти, которая дала бы такое указание, и в Республике Армения нет следователей, которые будут выполнять такое указание.

“В Республике Армения должны действовать справедливость, правосудие, верховенство закона и неизбежность ответственности. И я хочу пожелать вам, хочу ожидать и верить, что вы твердо стоите на позиции защиты этих принципов, этих ценностей, потому что эти ценности лежат в основе суверенитета, независимости и будущего Республики Армения”, - сказал премьер-министр.