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ПАСЕ в срочном порядке обсудит гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе

ПАСЕ в срочном порядке обсудит гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в срочном порядке обсудит гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, член армянской делегации в ПАСЕ Владимир Варданян сообщил, что обсуждение состоится 12 октября.


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