Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в срочном порядке обсудит гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, член армянской делегации в ПАСЕ Владимир Варданян сообщил, что обсуждение состоится 12 октября.