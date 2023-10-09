52,6 тыс вынужденных переселенцев уже получили единоразовую помощь в размере 100 тыс драмов

Заместитель министра труда и социальных вопросов Давид Хачатрян сообщил, что согласно принятому 3 октября решению правительства “О неотложных мерах социальной поддержки”, около 52,6 тыс человек уже получили единоразовую помощь в размере 100 тыс драмов. Как передает Арменпресс, об этом замминистра собщил на пресс-конференции в “Гуманитарном центре”.

Всего из данных 26 963 несовершеннолетних детей по состоянию на 15:00 через платформу dimum.ssa.am были приняты данные 17 139 детей. Из поступивших заявок 1005 уже идентифицированы, 306 отклонены, 15 828 находятся в стадии обработки, которая завершится в течение 1-2 дней.

Представляя подробности о причинах отклонения заявок, Давид Хачатрян отметил, что наиболее распространенной проблемой является тот факт, что данное лицо не является бенефициаром, то есть не является вынужденным переселенцем из Нагорного Карабаха, прибывшим в Армению после 24 сентября. В качестве причины отклонения было названо также нахождения за границей, поскольку одним из условий использования программы является пребывание в Республике Армения.