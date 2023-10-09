Азиатские индексы выросли - 09-10-23

ТОКИО, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 30994.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2264.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 3096.92 пункта, а HANG SENG вырос на 0.18% и составил 17517.40 пункта.