Время в Ереване: 11:07:36,   20 Октябрь 2023

Азиатские индексы выросли - 09-10-23

Азиатские индексы выросли - 09-10-23

ТОКИО, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 30994.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2264.08 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 3096.92 пункта, а HANG SENG вырос на 0.18% и составил 17517.40 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]