9082 учеников-вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха зачислены в учебные заведения Армении

По данным министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, по состоянию на 9 октября 9082 ребенка, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, продолжают обучение в учебных заведениях Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

“Что касается сферы образования, то, по словам пресс-секретаря премьер-министра, в различные учебные заведения уже зачислены 9082 учеников. По регионам картина выглядит следующим образом: Ереван - 2910, Котайк - 1561, Арарат - 1322, Армавир - 790, Лори - 472, Гегаркуник - 441, Арагацотн - 430, Сюник - 390, Ширак - 342, Вайоц Дзор - 166, Тавуш - 258”, - отметила Багдасарян.