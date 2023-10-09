В семьях вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха родилось 38 детей. 14 - в Ереване, 24 - в районах РА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции, состоявшейся 9 октября в Гуманитарном центре.

Касаясь вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, лечащихся в различных медицинских учреждениях Армении, она подчеркнула, что их число по состоянию на 9 октября составляет 278 человек.

«Состояние 95 пациентов оценивается как тяжелое, 11 – как крайне тяжелое. Среди больных средней тяжести есть и несовершеннолетние. Семеро детей еще продолжают лечение», - сообщила Багдасарян.

Она напомнила, что прием переселенцев продолжается в учреждениях первичной медико-санитарной помощи - амбулаториях и поликлиниках. «По состоянию на 9 октября их число составило 16 448 человек. В поликлиниках и амбулаториях уже зарегистрировано почти 16,5 % людей», - подчеркнула Багдасарян и напомнила, что все проблемы, связанные со здравоохранением, решаются в рамках рамках государственного заказа.

С 19 сентября Азербайджан начал широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах, нанося удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Были убиты и ранены и гражданские лица. 20 сентября власти Республики Арцах приняли предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. Вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха переехали в Армению.