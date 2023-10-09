МИД Ирана заявил, что любое действие против страны «удостоится разрушительного ответа»

Иран ответит на любые действия против Исламской Республики в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, это заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

«Тот, кто угрожает Ирану, должен знать, что любые глупые действия против Ирана встретят разрушительный ответ. Поднятие вопросов о роли Ирана направлено на отвлечение внимания общественности и оправдание своих возможных действий», - отметил дипломат, комментируя угрозы в адрес Тегерана, связанные с якобы имевшей место поддержкой Ираном палестинского движения ХАМАС при нападении на Израиль.

Отвечая на вопрос журналистов, стремится ли Иран достичь соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, Канаани заявил, что «именно палестинский народ принимает решение о текущей ситуации».

«Мы не принимаем решения за какую-либо партию в регионе, включая палестинцев», - подчеркнул он.

В МИД Ирана уточнили, что усилия Тегерана направлены на то, чтобы заставить исламские страны поддержать палестинский народ.

Как сообщал ранее «Арменпресс», постоянное представительство Ирана в ООН опровергло сообщения об участии Ирана в процессе принятия решений ХАМАС. Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 октября заявил, что пока неясно, причастен ли Иран к нападению на Израиль. Ранее The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой утверждалось, что Иран помог ХАМАСу спланировать нападение на Израиль 7 октября и одобрил его реализацию на встрече, состоявшейся в Бейруте 2 октября.